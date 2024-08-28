Можно ли сразу понять, кто с тобой общается? Как себя вести? Сегодня мы поговорим об этом с управляющим Отделением Социального фонда России по Кемеровской области Людмилой Бабичук.

- Людмила Дмитриевна, от имени Социального (бывшего пенсионного) фонда мошенники атакуют чаще всего именно пенсионеров?

- Да, это так, причем мошенники используют поводы, которые очень похожи на реальные, чтобы пенсионер сразу включился в диалог на тему, которая ему интересна. Один из самых свежих примеров: жителю кузбасского города позвонил якобы сотрудник Социального фонда и сообщил радостную весть: нашлись неучтенные в стаже годы работы, поэтому ему увеличат пенсию. А чтобы сделать перерасчет, мошенник предложил гражданину записать его на прием в клиентскую службу в удобное время. И попросил продиктовать коды, которые пришли ему в смс-сообщении.

- Как сразу понять, с кем ты общаешься? Ведь и твои имя-отчество могут назвать верные, и клиентскую службу существующую? И даже ближайшую к твоей прописке.

- Напоминаю: если вам звонят и представляются сотрудником Социального или пенсионного фонда, не называйте свои персональные данные. Не переходите по сомнительным ссылкам, которые вам присылают, не говорите коды из СМС-сообщений – ведь очень часто эти СМС содержат код для доступа или смены пароля от вашего личного кабинета на госуслугах. Наши специалисты никогда не запрашивают СНИЛС, данные паспорта, номер банковской карты, коды и пароли. Когда по телефону просят предоставить такую информацию – это мошенники. Если человек получает какие-либо выплаты, в Социальном фонде уже есть его реквизиты и снова специально спрашивать их у вас специалисту нет никакой необходимости.

Мошенники могут называть вас по имени-отчеству, предлагать прибавку к пенсии, помощь с оформлением услуг или перерасчетом выплат, сказать, что им нужно сверить данные для начисления пособий. Они выведывают информацию о банковской карте и крадут накопления. Отделение Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу настоятельно рекомендует не доверять сомнительным звонкам и при подозрении на мошенничество сразу прекращать общение.

- Гражданам приходят и различные рассылки от Социального фонда. Они тоже фейковые?

- Мы не занимаемся рассылкой электронных писем и не используем мессенджеры, чтобы что-то узнавать или наоборот давать консультации. Если вам пришло электронное письмо якобы от Социального фонда с сообщением о том, что вам положена выплата или перерасчет пенсии – удаляйте его, не переходите по ссылкам. Оно может содержать ссылки, которые ведут на мошеннические сайты.

- А лично злоумышленники уже не взаимодействуют с людьми?

- Используются все средства обмана. Например, мошенники совершают поквартирные обходы домов. К пожилым родителям одной нашей сотрудницы пришли такие люди и пытались получить информацию о жильцах под предлогом «сбора заявлений на санаторно-курортное лечение» и «обновления сведений для вручения подарков ко Дню пожилого человека». При этом они расспрашивают, с кем проживают пожилые люди, каким способом они получают пенсию. После этого начались мошеннические звонки пенсионерам на городской телефон.

Подчеркну: Отделение Социального фонда России по Кемеровской области оказывает все услуги в своих клиентских службах и онлайн через официальный сайт и портал госуслуг. А на дом сотрудники Социального фонда приходят только по заявке гражданина.

Для наших пенсионеров в Центрах общения старшего поколения, которые работают при 12 клиентских службах Отделения СФР по Кемеровской области – Кузбассу, мы проводим занятия по финансовой грамотности. Гости этих центров – представители полиции и банков. Они рассказывают пенсионерам, чего ни при каких обстоятельствах нельзя делать, на что обращать внимание, если вы заметили в отношении себя подозрительную активность незнакомцев. Сотрудники ОСФР по Кемеровской области проводят беседы и с посетителями клиентских служб на приеме. С помощью видеороликов, листовок, постов в соцсетях мы постоянно просим граждан быть бдительными.

- Мы сказали о тех, кто пострадал или может пострадать от мошенников. Но также есть случаи, когда преступники вовлекают получателей социальных услуг в свою незаконную деятельность.

- Да, есть и другая мошенническая история: обналичивание маткапитала, фиктивная покупка жилья, приобретение жилья по заведомо завышенной стоимости и прочие пути незаконного получения средств.

Надо понимать, что такие действия – мошеннические. И за них несет ответственность именно владелец материнского капитала. Если вы на такое соглашаетесь – вам будет грозить уголовная ответственность. Когда граждане сознательно идут на противоправные действия, рассчитывая поделить маткапитал между участниками «сделки», то им, как соучастникам преступления, грозит уголовное преследование, штрафы, возмещение похищенных средств и реальные сроки.

На предложения обналичить маткапитал можно наткнуться в интернете, можно увидеть даже объявление на остановке. Злоумышленники целенаправленно подыскивают мам – владелиц сертификата на маткапитал, которые находятся в трудной ситуации. Предлагают приобрести жилье по фиктивным договорам. В результате семьи с детьми остаются без материнского капитала и без жилья.

- А услуги юридических фирм, которые, как они пишут, специализируются на пенсионном законодательстве и могут помочь с перерасчетом пенсий – что это за предложения?

- В Отделение СФР по Кемеровской области обращаются граждане с типовыми заявлениями, составленными юридическими фирмами. К этим заявлениям прилагаются копии паспорта и трудовой книжки пенсионера, которые уже есть в личном деле гражданина в Социальном фонде, а также выдержки из закона, скопированные из интернета. Такой набор бумаг никак не может быть основанием для перерасчета пенсии.

Объявления о такой помощи можно встретить и в интернете, и в обычном почтовом ящике. Недобросовестные специалисты обещают решить любые вопросы, повысить размер пенсии, но только после заключения договора на оказание платных юридических услуг. Однако эти фирмы не несут ответственности за результат, то есть услуга будет оказана вам только на бумаге. А стоимость такой услуги может достигать нескольких десятков тысяч рублей.

- Что делать, если человек в самом деле сомневается правильно ли ему начислена пенсия?

- Если у вас есть вопросы по размеру пенсии, то необходимо обратиться в Отделение Социального фонда России по Кемеровской области. Обратиться с заявлением о перерасчете пенсии можно через официальный сайт СФР, подать его можно на портале госуслуг, заявление примут и в МФЦ, можно прийти лично в любую клиентскую службу СФР, где квалифицированные специалисты дадут вам исчерпывающие разъяснения по всем вашим вопросам совершенно бесплатно.

Перерасчет пенсии может зависеть от многих личных обстоятельств. Например, человек нашел подтверждение страховому стажу, который не вошел в расчет пенсии, или подтверждены нестраховые периоды – служба в армии или уход за детьми. Каждое основание обязательно должно быть подтверждено документом. Если у вас появились какие-то новые документы, обращайтесь с ними в клиентскую службу ОСФР по Кемеровской области – Кузбассу. И еще раз повторю – все услуги Социального фонда совершенно бесплатны. Все консультации по перерасчету, все необходимые запросы специалисты сделают бесплатно, это наша работа.

ОСФР по Кемеровской области – Кузбассу заботится о благополучии каждого человека, реализуя социальную политику государства, обеспечивает простоту и удобство получения гражданами мер социальной поддержки.



Информацию можно посмотреть на сайте СФР.

Если у вас есть вопросы, вы можете задать их специалистам контактного центра Отделения Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу по телефону: 8-800-200-10-02.



График приема граждан в клиентских службах:

понедельник – четверг: с 08:30 до 17:30,

пятница: с 08:30 до 16:30,

суббота, воскресенье – выходные

последняя суббота месяца 9.00-15.00.



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Фото: СФР