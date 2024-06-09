Из уст врачей о главных ошибках в кормлении младенцев

В неделю сбережения здоровья детей врачи акушерского стационара № 2 Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова рассказали будущим мамам о главных ошибках в кормлении новорожденных.

На лекции заведующая отделением новорожденных № 2 Наталья Иващук сообщила, что главная ошибка в том, что женщина позволяет своему новорождённому ребёнку много и долго спать.

«Плач младенца часто ассоциируется с голодом, но голодные дети чаще всего спят. С помощью слёз ребёнок выражает свои мысли: он запотел или замерз, ему хочется к маме, у него заболел живот. В беседах с мамами я часто слышу, что ребёнку хватает молока, потому что он хорошо спит, но при взвешивании выясняется, что ребенок не прибавил в весе. Нельзя позволять долго спать ребёнку особенно в первый месяц, в это время он должен постоянно быть на груди, получать питание и расти», - говорит заведующая отделением.

Нельзя кормить детей и по часам. Ребёнок прикладывается к груди не только ради того, чтобы поесть. Он делает это ради того, чтобы успокоиться, заснуть, продлить сон, опорожнить кишечник. Если мы искусственно отрываем его от груди, ребёнок получает ограниченное количество питания.

Ещё одна распространённая проблема — соска, которую я называю «заменителем мамы». Давая соску на любой плач малыша, женщина сокращает лактацию, что впоследствии может привести к полной потере молока или отказу от груди в пользу пустышки.

Пресс-служба НГКБ № 1 (фото).