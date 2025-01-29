Кампания Отделения СФР по Кемеровской области по повышению пенсионной, социальной и финансовой грамотности в 2024 году охватила 2300 жителей региона

В 2024 году специалисты Отделения Социального фонда по Кемеровской области провели информационную кампанию по повышению пенсионной, социальной и финансовой грамотности. Всего для учащейся молодежи и граждан предпенсионного и пенсионного возраста прошло 102 мероприятия.

Сотрудники проводили уроки пенсионной и социальной грамотности для студентов ссузов и вузов области. Будущие бухгалтеры, учителя, социальные работники, электрослесари, программисты, психологи и юристы узнали о мерах социальной поддержки граждан, реализуемых Социальным фондом. Они получили знания о том, как действует пенсионная система в России, какие меры поддержки предоставляет Социальный фонд, включая выплаты и пособия, связанные с рождением и уходом за детьми.

Студентам напомнили, что для формирования будущей пенсии важно, чтобы заработная плата была «белой», а трудоустройство — официальным. В конце занятий молодые люди получили учебник «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни». Завершающим этапом мероприятий была викторина «Кто хочет стать пенсионером», которая помогла студентам закрепить новые знания в игровой форме.

Специалисты регионального Отделения СФР проводят информационно-разъяснительную кампанию не только среди учащейся молодежи, но и среди граждан предпенсионного и пенсионного возраста, работников трудовых коллективов. В ходе мероприятий специалисты рассказывают о доступных услугах регионального Отделения СФР.

В прошлом году работники Отделения СФР по Кемеровской области – Кузбассу побывали на ярмарках в центрах занятости в разных муниципалитетах, приняли участие в мероприятиях, посвященных Международному дню пожилого человека, которые проходили в библиотеках области, стали лекторами «Дня пенсионной грамотности» и регионального проекта «Финансовый десант». Также мероприятия по пенсионной и социальной грамотности проходили в региональных представительствах обществ инвалидов.

Посещали представители Отделения СФР и трудовые коллективы учреждений культуры, школ, органов местного самоуправления и других структур. На одном из таких мероприятий сотрудники Кемеровостата узнали о нюансах начисления пенсий, им объяснили, от чего зависит количество пенсионных коэффициентов, каковы условия назначения выплат из средств пенсионных накоплений. Специалисты Отделения СФР по Кемеровской области подчеркнули важность заблаговременной заботы о своей пенсии. Активное участие в формировании пенсионных прав позволяет обеспечить достойный уровень жизни после завершения трудовой деятельности.

Получить дополнительную информацию о пенсионном обеспечении, а также мерах социальной поддержки семей с детьми, людей с особенностями здоровья и пожилого возраста, можно на сайте регионального Отделения Соцфонда https://sfr.gov.ru/branches/kuzbass/ и официальных страницах в социальных сетях:

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Фото: ОСФР