Кемеровские росгвардейцы с поличным задержали злоумышленника, который ночью проник в магазин

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал с поличным нетрезвого горожанина, который проник в популярный супермаркет.

В ночное время росгвардейцы прибыли на тревожный сигнал в охраняемую торговую точку на бульвар Строителей. Прибывшие на место происшествия стражи правопорядка обнаружили поврежденную пластиковую дверь магазина. Внутри помещения находился неизвестный, который при виде экипажа попытался спрятаться под один из стеллажей, но был задержан. Им оказался 21-летний местный житель с признаками опьянения.

По предварительной информации, задержанный повредил дверь запасного выхода и проник в помещение магазина. В результате сработала охранная сигнализация, благодаря которой удалось с поличным задержать злоумышленника.

Для дальнейшего разбирательства и выяснения мотивов поступка росгвардейцы передали кемеровчанина сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить, что в настоящий момент самым надежным инструментом защиты имущества является установка охранной сигнализации: в случае проникновения посторонних об этом незамедлительно станет известно сотрудникам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию воров.

Фото:Росгвардия