Китайская хохлатая собака по кличке Виски Голд отправилась в путешествие с хозяином, получившим документы от Россельхознадзора для вывоза в Турцию

17 февраля 2026 года в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора через ФГИС «ВетИС» компонент «eCert» была подана заявка на вывоз домашнего питомца – восьмилетней Китайской хохлатой собаки по кличке Виски Голд. Владельцы из Кемерова запланировали путешествие в Турцию вместе с собакой-компаньоном.

После проверки ветеринарного паспорта на наличие необходимых отметок о вакцинации, противопаразитарной обработке и клиническом осмотре питомца, а также при наличии теста на антитела к вирусу бешенства, инспектор ведомства одобрил вывоз Виски Голд. На ее перевозку выдан международный ветеринарный сертификат формы № 5а и согласованная форма сертификата о происхождении домашних собак, кошек и хорьков, ввозимых на территорию Турецкой Республики.

Таким образом, информационная система «Ecert» в очередной раз продемонстрировала свои оперативные возможности в деле заблаговременного оформления ветеринарного сертификата на вывоз домашних животных за рубеж на основании электронной заявки от владельца (законного представителя) животного.

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора напоминают владельцам, что при перемещении с животными за пределы территории Российской Федерации, необходимо заранее уточнять требования стран-импортеров, куда планируется поездка. Также, необходимо заранее узнавать требования для перевозки животных у перевозчиков. Требования стран – импортеров могут меняться, поэтому их актуальность необходимо уточнять перед поездкой. А если планируется посещение нескольких стран или путешествие транзитом, необходимо узнавать ветеринарно-санитарные требования всех государств, на территории которых будет находиться животное.