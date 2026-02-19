Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Китайская хохлатая собака по кличке Виски Голд отправилась в путешествие с хозяином, получившим документы от Россельхознадзора для вывоза в Турцию

17  февраля 2026 года в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора через ФГИС «ВетИС» компонент «eCert» была подана заявка на вывоз домашнего питомца – восьмилетней Китайской хохлатой собаки по кличке Виски Голд. Владельцы из Кемерова запланировали путешествие в Турцию вместе с собакой-компаньоном.

После проверки ветеринарного паспорта на наличие необходимых отметок о вакцинации,  противопаразитарной обработке и клиническом осмотре питомца, а также при наличии теста на антитела к вирусу бешенства, инспектор ведомства одобрил вывоз Виски Голд. На ее перевозку выдан международный ветеринарный сертификат формы № 5а и согласованная форма сертификата о происхождении домашних собак, кошек и хорьков, ввозимых на территорию Турецкой Республики.

Таким образом, информационная система «Ecert» в очередной раз продемонстрировала свои оперативные возможности в деле заблаговременного оформления ветеринарного сертификата на вывоз домашних животных за рубеж на основании электронной заявки от владельца (законного представителя) животного.

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора напоминают владельцам, что при перемещении с животными за пределы территории Российской Федерации, необходимо заранее уточнять требования стран-импортеров, куда планируется поездка. Также, необходимо заранее узнавать требования для перевозки животных у перевозчиков. Требования стран – импортеров могут меняться, поэтому их актуальность необходимо уточнять перед поездкой. А если планируется посещение нескольких стран или путешествие транзитом, необходимо узнавать ветеринарно-санитарные требования всех государств, на территории которых будет находиться животное.

Общество
kuzbassnews.ru
19/02/2026
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus