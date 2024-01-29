Коллектив Тяжинского агропромышленного техникума отметил 49-летие учебного заведения

В актовом зале состоялось торжественное собрание. Студентов, сотрудников и ветеранов техникума с праздником поздравили глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров, председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин и директор Тяжинского агропромышленного техникума Олег Алексеевич Белинский.

Сотрудники техникума награждены грамотами и благодарственными письма министерства образования Кузбасса, администрации Тяжинского муниципального округа и администрации учебного заведения. Ветеранам образовательной организации вручены грамоты и подарки. Также прозвучали музыкальные подарки от коллективов «Русичи» и «Чаровница».

За почти полвека из стен учебного заведения вышли более 13 тысяч специалистов. Трактористы и водители, операторы машинного доения и плотники, каменщики и сварщики, мастера сельскохозяйственного производства и повара, социальные работники и технологи, продавцы и бухгалтеры. Это весомый вклад в подготовку рабочих кадров для страны, Кузбасса и округа.

Сегодня в Тяжинском агропромышленном техникуме по основным программам обучаются 450 студентов. Ежегодно здесь получают путевку в жизнь 250 выпускников. Преподаватели и мастера производственного обучения идут в ногу со временем – используют самые современные, инновационные технологии. О достижениях коллектива Тяжинского агропромышленного техникума знают не только в Кузбассе, но и далеко за его пределами.

В этом есть немалая заслуга участников студенческого медиаволонтерского отряда «Время, вперед!» и медиацентра ТАПТ «Первый кадр». Информация о жизни техникума регулярно выходит в социальных сетях, в новостных лентах региональных и федеральных информационных агентств, на страницах окружной газеты «Призыв». Налажено взаимодействие с региональным отделением Союза журналистов России.

Тяжинский агропромышленный техникум сегодня – это не только профессиональная подготовка. Можно с уверенностью утверждать, что здесь растят патриотов. В техникуме традиционно большое внимание уделяется воспитательной работе. Для студентов здесь главная установка: «Задействовав все лучшее, что было создано трудом многих поколений соотечественников, идти вперед». Не случайно девиз ТАПТ: «Вместе мы создаем будущее».

С 2021 года на базе Тяжинского агропромышленного техникума проходит областная студенческая заочная краеведческая конференция «Край родной, что сердцу дорог». Ежегодно в ней участвуют около 100 студентов образовательных организаций среднего профессионального образования Кузбасса.

Студенты ТАПТ занимаются и научными исследованиями. Ребята участвуют в региональных и всероссийских научно-практических конференциях. Организованный в Год науки и технологий (2021) научно-исследовательский волонтерский отряд Тяжинского агропромышленного техникума вносит свой вклад в развитие научной мысли и популяризацию науки.

В будущем году техникум отметит 50-летие. К юбилею планируется издать книгу, посвященную славной истории образовательной организации. Многое было сделано за эти годы, а впереди новые горизонты развития – различные начинания, идеи, проекты. Нет никаких сомнений в том, что дружный коллектив техникума с честью справится со всеми вызовами времени, и по-прежнему будет идти вперед по пути созидания.