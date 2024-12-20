Комплексный план декриминализации сферы экологии и природопользования в действии

По иску Новокузнецкого межрайонного природоохранного прокурора предприниматель обязан возместить ущерб, причиненный незаконной рубкой.

Новокузнецкой межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения требований лесного законодательства в деятельности индивидуального предпринимателя, осуществляющего заготовку древесины в Кузедеевском лесничестве.

В ходе проверки установлено, что вследствие допущенных нарушений правил заготовки древесины при осуществлении отвода лесосеки, предприниматель произвел незаконную рубку берез объемом 146 м куб. за пределами предоставленного в пользование выдела. Ущерб лесным насаждениям составил 951 тыс. рублей.

По инициативе прокурора предприниматель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.25 КоАП РФ (нарушение правил заготовки древесины) в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Кроме того, прокурором в Новокузнецкий районный суд направлено исковое заявление о взыскании с предпринимателя ущерба в размере 951 тыс. рублей. Решением суда иск удовлетворен, его исполнение находится на контроле прокуратуры.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области