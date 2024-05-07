Кузбасские школьники стали лауреатами Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна»

II Всероссийский фестиваль «Российская школьная весна» завершился в Ставрополе. По итогам школьники из Кузбасса стали лауреатами в четырех номинациях, а также получили специальные призы.



Фестиваль непрофессионального ученического творчества объединил более 1200 талантливых школьников от 12 до 18 лет из 79 регионов России. По итогам конкурсной программы названы имена 238 победителей и призеров в семи творческих направлениях, в специальной номинации «Амбассадор Движения Первых», а также оглашены результаты общекомандного зачета.



Команду Кузбасса представляли 12 школьников из Кемерова, Новокузнецка, Междуреченска, Прокопьевска, Березовского, Анжеро-Судженска. По итогам конкурса в номинации «Современный танец» лауреатом 1-й степени стала София Фролова с номером «Триггер», в жанре «Цирковое искусство» лауреат 2-й степени — Валерия Куртукова с номером «Сквозь время», в номинации «Академическое пение» лауреатом 3-й степени стал Андрей Рудаков с номером Con te partiro, в номинации «Художественное слово» лауреатами 3-й степени стали Алиса Кудренко с номером «Как купчиха постничала» и Прохор Бартенев с номером «Поездка на авиашоу», специальный приз «За честную актерскую работу» присудили Тимофею Климову. В специальной номинации «Амбассадор Движения Первых» жюри отметило Юлию Костенко.



«В рамках фестиваля ребята успели стать настоящей творческой семьей. Им были созданы условия для общения, обмена опытом, формирования творческих навыков. Всем Кузбассом следили за развитием событий и болели за нашу команду. Уверена, Российская школьная весна оставила неизгладимое впечатление у творческих Первых», — сказала председатель Совета регионального отделения Движения Первых Кузбасса Евгения Козленко.



Ребята представили свои творческие работы, которые оценивал экспертный совет из 40 представителей жюри, авторитетных деятелей искусства и культуры России. Школьники не только показывали свои таланты в конкурсах, но и получали новые для себя знания. Участники специальной номинации «Амбассадор Движения Первых» прошли командообразующие мастер-классы, узнали, как стать настоящими лидерами, вести за собой людей.

Фото: пресс-сцентр Правительства Кузбасса