Кузбасский суд обязал укомплектовать медицинские кабинеты детских садов Мариинска недостающим оборудованием
Решениями суда администрация Мариинского муниципального округа Кузбасса обязана обеспечить финансирование детских садов для доукомплектования их кабинетов первичной медицинской помощи более чем пятнадцатью видами медицинских изделий и оборудования.
В ходе рассмотрения административных дел судом было установлено, что ранее в результате проведённой проверки в нескольких дошкольных образовательных учреждениях контролирующим органом установлено отсутствие в их медицинских кабинетах, предназначенных для оказания первичной медицинской помощи несовершеннолетним, ряда медицинских изделий и оборудования.
Выявлено отсутствие портативных компрессионных небулайзеров, медицинских грелок, сейфов для хранения медикаментов, а также другого оборудования, установленного требованиями Минздрава России. В каждом из детских садов обнаружено отсутствие более пятнадцати видов медицинских изделий, которые должны находиться в их медицинских кабинетах.
Установленные нарушения существенно снижают эффективность и качество оказания медицинской помощи детям, посещающим детские сады.
В связи с этим Мариинский городской суд Кемеровской области обязал администрацию округа обеспечить целевое финансирование, предназначенное для дооснащения медицинских пунктов дошкольных образовательных учреждений.
В свою очередь, образовательные учреждения обязаны в срок не позднее трёх месяцев со дня поступления денежных средств заключить договоры на поставку недостающих медицинских изделий и оборудования.
В соответствии со статьёй 186 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации решение суда вступит в законную силу по истечении срока на апелляционное обжалование, а в случае подачи апелляционной жалобы – после рассмотрения этой жалобы вышестоящим судом.
Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев
Фото: Мариинский городской суд