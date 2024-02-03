Кузбасской школе присвоили имя сотрудника ОМОН, погибшего при исполнении служебного долга

В Прокопьевске школе №54 присвоили имя её выпускника, сотрудника новокузнецкого ОМОН «Рубеж» старшего сержанта Владимира Никитина, героически погибшего в ходе специальной военной операции.

В январе текущего года неравнодушные кузбассовцы, в том числе сотрудники и военнослужащие территориального управления Росгвардии, участвовали в голосовании за присвоение местной школе имени сотрудника войск правопорядка. С 1 февраля 2024 года образовательное учреждение официально носит имя героя Росгвардии старшего сержанта Владимира Никитина.

«В нашем отряде мобильного особого назначения «Рубеж» Владимир всегда был на хорошем счету. Он добивался высоких спортивных и служебных результатов. Когда пришло время защищать нашу страну, он выступил одним из первых. Мы рады, что юное поколение будет знать, что учатся в школе имени выпускника, который отдал жизнь за наше Отечество», - рассказал заместитель командира ОМОН «Рубеж» полковник Станислав Н.

В связи с присвоением школе имени Владимира Валерьевича Никитина прошли классные часы, на которых учащиеся вспоминали историю жизни старшего сержанта, а после ученики вместе с юными самбистами возложили цветы к стенду в память о старшем наставнике.

Справочно:

В феврале 2022 года Владимир Никитин отправляется в район проведения специальной военной операции для защиты мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Его жизнь трагически оборвалась 25 февраля при выполнении служебно-боевых задач. В тот день во время боестолкновения с превосходящими силами противника Владимир героически погиб, прикрывая своих боевых товарищей.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач СВО, Никитин Владимир Валерьевич награжден орденом Мужества посмертно.

Фото: Росгвардия