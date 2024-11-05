Лицензированная в Россельхознадзоре цирковая организация выступит с гастролями в Новокузнецке

В Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора от индивидуального предпринимателя поступило заблаговременное уведомление о предстоящих цирковых выступлениях с животными в городе Новокузнецке.

Стоит отметить, что гастролирующая организация состоит в Реестре учреждений, добросовестно получивших лицензию Россельхознадзора, которая с 1 января 2022 года является обязательной для ведения подобной предпринимательской деятельности.

Так, с 9 ноября по 12 декабря 2024 года в Новокузнецке место размещения питомцев с учётом соблюдения требований регионализации и ветеринарно-санитарных правил будет расположено на площадке ТРЦ «Планета» по адресу: ул. Доз, д. 10А.