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Национальная елка прошла в Тяжине

Ребятишки в народных костюмах собрались в центре национальных культур – филиале Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности. Массу впечатлений и незабываемых моментов детям подарили озорные скоморохи.
Ребята не только посмотрели новогоднее представление «Приключение Емели», но приняли в нем непосредственное участие – отгадали все загадки и выполнили запутанные задания в Ведьмином царстве. Потом танцевали с волшебной Щукой, веселой Принцессой и спасенным Дракошей.
Путешествуя вместе с Емелей, дети встретили Деда Мороза и Снегурочку. Когда на елке зажглись разноцветные огоньки, вокруг лесной красавицы закружился традиционный новогодний хоровод. Ребята прочитали доброму волшебнику стихи, который в свою очередь вручил каждому ребенку новогодний подарок.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
10/01/2024
Культура
Тяжин
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