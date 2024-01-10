Национальная елка прошла в Тяжине

Ребятишки в народных костюмах собрались в центре национальных культур – филиале Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности. Массу впечатлений и незабываемых моментов детям подарили озорные скоморохи.

Ребята не только посмотрели новогоднее представление «Приключение Емели», но приняли в нем непосредственное участие – отгадали все загадки и выполнили запутанные задания в Ведьмином царстве. Потом танцевали с волшебной Щукой, веселой Принцессой и спасенным Дракошей.

Путешествуя вместе с Емелей, дети встретили Деда Мороза и Снегурочку. Когда на елке зажглись разноцветные огоньки, вокруг лесной красавицы закружился традиционный новогодний хоровод. Ребята прочитали доброму волшебнику стихи, который в свою очередь вручил каждому ребенку новогодний подарок.