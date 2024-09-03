Надбавки за уход к пенсиям 80-летних граждан и инвалидов I группы Отделение СФР по Кемеровской области назначит с 2025 года

С 1 января 2025 года Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу установит надбавки к пенсиям в размере 1560 рублей (с учетом районного коэффициента региона) более 90 тысячам получателей пенсий в области. Надбавка будет ежегодно индексироваться вместе с пенсией.

«Сегодня в Кемеровской области выплаты в размере 1560 руб. получают люди, которые ухаживают за инвалидами I группы или пенсионерами, достигшими возраста 80 лет. Выплаты назначаются по заявлению того, кто ухаживает, при наличии письменного подтверждения от того, за кем ухаживают. Деньги начисляются вместе с пенсией человека, за которым осуществляется уход. Со следующего года компенсации по таким правилам назначаться и выплачиваться перестанут. Вместо этого Отделение фонда по Кемеровской области – Кузбассу автоматически назначит надбавки в размере 1560 руб. к пенсиям всех граждан, которые являются инвалидами I группы или достигли возраста 80 лет. Самим пенсионерам никуда обращаться для этого не потребуется. Указанная выплата будет назначаться проактивно», — сообщила управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Аналогичным образом будет преобразована выплата в размере 1560 руб. по уходу, осуществляемому иными лицами, за инвалидами с детства I группы (за исключением родителей и попечителей, осуществляющих уход за инвалидами с детства I группы). Напомним, эта выплата предназначена ухаживающим неработающим трудоспособным гражданам, кроме родителей. С 1 января 2025 года она будет включена в состав пенсии инвалида с детства I группы в качестве надбавки на уход. Выплаты в размере 13 тыс. руб. (с учетом районного коэффициента региона)родителям и опекунам, ухаживающим за инвалидами с детства I группы, установленные до 1 января 2025 года, будут сохранены, изменения их не затрагивают, а в отношении детей с инвалидностью сохраняется прежний порядок предоставления таких выплат в размере 13 тыс. рублей.

С 1 января 2025 года Отделение Социального фонда по Кемеровской области – Кузбассу оформит надбавки за уход к той пенсии, которую получает гражданин, требующий ухода — к страховой или к пенсии по государственному пенсионному обеспечению (в том числе социальной). Сумма в 1560 руб. будет добавлена к фиксированной выплате к страховой пенсии или пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Если человек получает две пенсии, то региональное Отделение СФР назначит доплату к одной из них. Надбавки будут индексироваться вместе с пенсиями, в те же сроки и в том же порядке, что и пенсии. Выплаты для тех, кто ухаживает за престарелыми гражданами, нуждающимися в постороннем уходе, будут продолжены до окончания периодов, на которые они назначены. Со следующего года новые выплаты для этой категории назначаться не будут.

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Фото: ОСФР