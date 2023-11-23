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Нарушение правил содержания свиней в ЛПХ

В октябре 2023 года специалисты Россельхознадзора провели контрольно-надзорное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом - выездное обследование  в отношении владельца личного подсобного хозяйства в целях проверки информации, поступившей от жителя г. Прокопьевска о нарушении обязательных требований при содержании свиней.

В ходе мероприятия выявлены нарушения «Ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации», утвержденных Приказом Минсельхоза России от 21.10.2020 № 621.

Так, установлено, что помещение для содержания свиней вплотную примыкает к забору соседнего участка, что является нарушением требований к условиям содержания свиней в хозяйствах, в части несоблюдения минимального расстояния от конструкции стены помещения для содержания животных до границы соседнего участка.

За нарушение обязательных требований ветеринарного законодательства владельцу ЛПХ объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

 

Общество
kuzbassnews.ru
23/11/2023
Общество
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