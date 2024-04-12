Нарушение законодательства РФ в области ветеринарии

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии «ВетИС» - «Меркурий» выявлены нарушения Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, допущенные в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей ветеринарными врачами учреждений, а также отсутствия надлежащего контроля со стороны начальников ветеринарных станций за работой подчиненных сотрудников.

На предприятии ООО «Алексеевский промышленный комплекс» ветеринарным врачом ГБУ "Прокопьевская СББЖ", оформлены производственные сертификаты на продукцию «Филе тушки (филе грудки) замороженное» в количестве 250 кг путем транзакции «переработка/производство» с продлением сроков годности на 22 дня.

На основании вышеизложенного хозяйствующему субъекту направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований РФ в области ветеринарии.

Так же проинформировано Управление ветеринарии Кузбасса, для принятия мер в отношении ветеринарного врача ГБУ "Прокопьевская СББЖ" по недопущению дальнейших нарушений при оформлении ветеринарных сопроводительных документов во ФГИС «ВетИС» - «Меркурий».