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Офицер ОМОН «Рубеж» выступил наставником на Всероссийском чемпионате «Пилоты будущего»

В Новокузнецке на площадке Кузбасского государственного аграрного университета имени В. Н. Полецкова состоялся региональный этап Всероссийского чемпионата по пилотированию беспилотных летательных аппаратов «Пилоты будущего». В качестве старшего наставника участников выступил специалист ОМОН «Рубеж» Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

Программа чемпионата включала несколько направлений. Участники проверяли знания об устройстве беспилотных авиационных систем и правилах их эксплуатации, демонстрировали навыки управления в техническом симуляторе, а также соревновались в пилотировании квадрокоптеров на специально оборудованной трассе.

Сотрудник ОМОН «Рубеж» следил за навыками управления беспилотником и подготовкой ребят к соревновательным испытаниям. По словам организаторов, работа с наставником позволяет участникам получать практические знания, развивать внимательность, точность, выдержку и способность быстро принимать решения.

Для сотрудников Росгвардии участие в подобных проектах является одним из способов передачи практического опыта молодому поколению. Такие мероприятия поддерживают интерес школьников к современным технологиям, инженерному творчеству и освоению беспилотных авиационных систем.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
11/10/2026
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