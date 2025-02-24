Офицер Росгвардии провел патриотический урок для курсантов военной кафедры КузГТУ

В Кемерове в рамках выставки фотопроекта «Альфа.50. Полвека первые», проходящей в Музеи изобразительных искусств Кузбасса, состоялась встреча офицера Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу с курсантами военной кафедры Кузбасского государственного технического университета. Патриотический урок прошел в преддверии Дня защитника Отечества и был посвящен службе в войсках национальной гвардии России.

Офицер Росгвардии рассказал студентам о ключевых задачах, стоящих перед войсками правопорядка, и поделился своим опытом службы. Особое внимание было уделено вопросам защиты страны, обеспечению безопасности граждан и возможностям карьерного роста в рядах Росгвардии.

Курсанты военной кафедры смогли ознакомиться с образцами экипировки и вооружения, представленными на выставке. Им была предоставлена возможность подержать в руках легендарный пистолет-пулемёт Шпагина, примерить шлем спецназа старого образца и ощутить тяжесть щита спецподразделения. В ходе встречи участники активно задавали вопросы, касающиеся условий службы, различий между подразделениями Росгвардии и перспектив профессионального обучения.

Фото: Росгвардия