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Офицер спецподразделения Росгвардии оценил подготовку юнармейских отрядов

В Кемерове сотрудник СОБР Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу полковник Дмитрий П. стал главным судьей смотра-конкурса «Лучшие юнармейские отряды – к Обелиску Славы», посвященного Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Во Дворце творчества детей и молодежи свою подготовку продемонстрировали 200 учащихся из 11 городских школ. Каждая команда выступала в своей форме, имеющей отличительные знаки. Главный судья из спецназа Росгвардии оценил знания ребят истории Великой Отечественной войны, навыки сборки-разборки автомата Калашникова и строевую подготовку.

«Такие мероприятия нужны не только для оценки их навыков, а в первую очередь, чтобы донести до ребят важность сохранения памяти о наших предках, которые ценой своей жизни защитили Родину. Памяти не только об основных исторических событиях нашего государства, но и о подвигах наших Героях-земляках», - рассказал офицер спецподразделения.

Победителям предстоит борьба на других этапах конкурса за право нести Всероссийскую вахту Памяти в День Победы.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
29/01/2024
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