От кувеза до улыбки

Даже недоношенный малыш весом 500-600 граммов может научиться самостоятельно дышать, вырасти и стать здоровым ребенком. Как выхаживают недоношенных детей врачи акушерских стационаров Новокузнецкой городской клинической больницы № 1?

Одно из важных отделений перинатального центра - отделение реанимации и интенсивной терапии для недоношенных новорожденных. Именно здесь оказывают высококвалифицированную помощь новорожденным, требующим реанимационно-интенсивного лечения. За время работы центра отделение реанимации и интенсивной терапии ежегодно спасает жизни около 60 недоношенным новорожденным весом до 1000 гр.

Новые методы выхаживания таких детей дают возможность снизить не только смертность у малышей, но и улучшить качество жизни, снизить инвалидизацию. Врачебный персонал отделения представлен молодыми перспективными врачами анестезиологами-реаниматологами, прошедшими специализацию в современных перинатальных центрах Российской Федерации.

«Отделение оснащено современнейшим оборудованием для выхаживания новорожденных, включая детей с экстремально низкой массой тела, - говорит Вероника Гребнева, директор перинатального центра. – Например, аппаратами искусственной вентиляции легких экспертного класса для проведения неинвазивной искусственной вентиляции легких, высокочастотной вентиляции легких, мониторами жизненно важных функций, современными кувезами для выхаживания глубоко недоношенных детей, родильные залы оснащены детскими открытыми реанимационными системами - современной инфузионной техникой, для проведения фотолечения используется современное оборудование».

Прогресс отделения в том, что мамы имеют круглосуточный доступ к малышам.

По словам Вероники Гребневой, приоритетным является грудное вскармливание новорожденных. Начиная с капель молозива при рождении и до выписки, новорожденные, находящиеся в отделении реанимации, находятся в руках не только профессионального коллектива врачей и медицинских сестер, но и к малышам открыт круглосуточный доступ матерей, отцов.

Отделение имеет возможность проведения дополнительных лабораторных и инструментальных исследований, включая биохимические, микробиологические, иммунобиологические методы исследования, рентгенографические исследования, УЗИ органов, нейросонографию головного мозга, электроэнцефалографию, осмотр узких специалистов: невролога, кардиолога, окулиста, хирурга, консультация генетика.

Из реанимации детей переводят в отделение патологии новорожденных и это уже является следующим этапом выхаживания младенцев.

Пресс-служба НГКБ № 1 - фото