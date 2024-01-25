Отделение СФР по Кузбассу возместило расходы на охрану труда более 600 работодателям региона в 2023 году

Каждый страхователь имеет возможность снизить расходы на реализацию мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний за счет средств обязательного социального страхования. В 2023 году более 600 кузбасских работодателей получили компенсацию расходов на мероприятия по охране труда от регионального Отделения Социального фонда России.

Финансовое обеспечение данных мер работодатели осуществляют за счет собственных средств, а затем обращаются за их возмещением в ОСФР. Для получения компенсации нужно до 1 августа 2024 года подать соответствующее заявление в региональное Отделение фонда.

Работодатели могут направить на предупредительные меры по охране труда до 20% сумм страховых взносов, начисленных им за прошедший календарный год. Если страхователь направит дополнительно средства на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста, то возмещение затрат на предупредительные меры по охране труда может быть увеличено до 30%.

По итогам прошлого года самыми востребованными мероприятиями по охране труда на предприятиях Кузбасса стали приобретение средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением (на эти цели было направлено 535 миллионов рублей) и санаторно-курортное лечение сотрудников (496 миллионов). Всего в 2023 году Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу направило на финансирование предупредительных мер по охране труда более 1,3 миллиарда рублей.

Телефон горячей линии для страхователей по вопросам назначения и выплат страхового обеспечения: 8-800-301-19-18.

Фото: ОСФР