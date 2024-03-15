Под контролем Россельхознадзора экспортировано более 17 тысяч м3 лесоматериалов из Кузбасса

С начала года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу досмотрено 17,3 тыс. м3 и 452,66 т лесоматериалов, подготовленных для экспорта из Кузбасса, что на 20 % выше объема лесоматериалов экспортированных в аналогичном периоде предыдущего года.

Основной объем экспортирован в Китайскую Народную Республику – 14,5 тыс м3 и 335,52 тонны. Также пиломатериал вывозился в Республику Таджикистан – 1,54 тыс. м3, в Социалистическую Республику Вьетнам – 0,9 тыс. м3, в Киргизскую Республику – 0,18 тыс. м3, и в Республику Узбекистан – 0,11 тыс. м3. Щепа древесная отправлялась в Азербайджан в количестве 0, 11 тыс.тонн.

Лесопродукция, в качестве крепежного материала экспортирована в Китай, Польшу, в Республики Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизию общим объемом 0,081 тыс. м3.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия продукции предназначенной для отправки на экспорт инспекторами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу были отобраны пробы лесопродукции и переданы в аккредитованную лабораторию (ФГБУ «ВНИИЗЖ» КемИЛ) для установления карантинного фитосанитарного состояния. По результатам лабораторных исследований было подтверждено соответствие всех партий древесины, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров. С начала года на подкарантинную продукцию выдано 549 фитосанитарных сертификата.