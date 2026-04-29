При участии экспертов ОМОН «Оберег» в Кузбассе подведены итоги Всероссийского чемпионата «Профессионалы»

В областном центре на базе Сибирского политехнического техникума завершился межрегиональный этап Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» по компетенции «Росгвардеец». Ключевую роль в проведении соревнований сыграли сотрудники ОМОН «Оберег» Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу, которые обеспечили экспертное сопровождение и судейство на всех этапах конкурсной программы.

Программа включала 12 этапов, каждый из которых курировался сотрудниками ОМОН «Оберег». Под их контролем участники демонстрировали навыки действий при несении службы и пресечении противоправных действий, управления беспилотными летательными аппаратами, владения оружием, выполнения нормативов по физической подготовке и боевым приемам борьбы, а также инженерной подготовки.

«В прошлом году в чемпионате участвовали представители девяти регионов, в этом – уже одиннадцати. При этом число субъектов, заинтересованных в участии в компетенции, продолжает расти. Инициативу проявляют не только образовательные организации, но и территориальные органы Росгвардии, что подтверждает востребованность и актуальность данного направления», - отметил менеджер компетенции Дмитрий Матюхин.

По итогам всех дней соревнований первое место заняла команда Кузбасса, второе – представители Алтайского края, третье место – Ростовская область. Кроме этого, медальонами за профессионализм отмечены конкурсанты из Чувашской Республики, Республики Татарстан и Московской области.

«Все дисциплины были максимально приближены к реальным задачам, с которыми сталкиваются сотрудники Росгвардии. Уровень подготовки участников высокий, и видно, что в регионах ведется серьезная работа. Эти ребята – потенциальное пополнение ведомства. Особенно символично, что чемпионат проходит в год 10-летия образования Росгвардии и 215-й годовщины войск правопорядка», - отметил один из экспертов ОМОН «Оберег».

По словам организаторов, полученные в ходе чемпионата навыки и опыт станут основой для дальнейшей профессиональной подготовки конкурсантов под руководством действующих сотрудников ведомства со всех России.

Фото: Росгвардия