Программа «Пряник расписной» состоялась в Тяжине

Сотрудники центра национальных культур познакомили студентов Тяжинского агропромышленного техникума с историей традиционного русского народного лакомства. Ведущая рассказала ребятам о том, какие бывают пряники и как по-разному можно их расписать.

В преддверии светлого дня Пасхи, студенты приняли участие в мастер-классе по созданию и росписи имбирных пряников. При помощи всевозможных форм ребята сформировали фигурки и расписали свои пряники белковым кремом. Каждый пряник получился ярким и индивидуальным. За кружечкой чая, студенты попробовали свои изделия на вкус.