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Программа «Пряник расписной» состоялась в Тяжине

Сотрудники центра национальных культур познакомили студентов Тяжинского агропромышленного техникума с историей традиционного русского народного лакомства. Ведущая рассказала ребятам о том, какие бывают пряники и как по-разному можно их расписать.
В преддверии светлого дня Пасхи, студенты приняли участие в мастер-классе по созданию и росписи имбирных пряников. При помощи всевозможных форм ребята сформировали фигурки и расписали свои пряники белковым кремом. Каждый пряник получился ярким и индивидуальным. За кружечкой чая, студенты попробовали свои изделия на вкус.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
05/05/2024
Культура
Тяжин
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