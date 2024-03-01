Прокуратура Ижморского района контролирует установление обстоятельств ДТП с участием грузовых автомобилей

Днем 29 февраля на 353-м километре трассы Р-255 «Сибирь» произошло дорожно-транспортное происшествие - столкновение двух грузовых автомобилей с последующим возгоранием.

Для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб на место происшествия незамедлительно выехал прокурор Ижморского района Вячеслав Бебишев.

На контроле прокуратуры находятся установление обстоятельств и причин дорожно-транспортного происшествия.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области