Прокуратура Кузнецкого района Новокузнецка направила в суд уголовное дело по обвинению местного предпринимателя в мошенничестве

Прокуратура Кузнецкого района Новокузнецка утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего индивидуального предпринимателя. Он обвиняется в совершении 20 преступлений, предусмотренных ч. ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в период с марта 2023 года по сентябрь 2024 года обвиняемый принимал от граждан заказы на пиломатериалы, брал предоплату, однако исполнять взятые на себя обязательства не имел возможности и не планировал. При этом он демонстрировал потерпевшим наличие товара, создавал видимость исполнения договора и рабочей деятельности.

В определенные соглашениями сроки заказчики пиломатериалы не получили, денежные средства им не были возвращены, поскольку обвиняемый их потратил на личные нужды. Таким образом, он причинил 20 потерпевшим ущерб на общую сумму свыше 2,7 млн рублей.

Вину в совершении преступлений мужчина не признал, ему грозит до 6 лет лишения свободы. В рамках уголовного дела потерпевшие завили иски о взыскании с обвиняемого суммы причиненного ущерба.

Уголовное дело направлено в Кузнецкий районный суд Новокузнецка для рассмотрения по существу.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области