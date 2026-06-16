Прокуратура Новокузнецкого района направила в суд уголовное дело о присвоении и растрате

Прокуратура Новокузнецкого района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего жителя Новокузнецка. Он обвиняется по ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки.

По версии следствия, в период с октября 2024 года по октябрь 2025 года обвиняемый, являясь приемным родителем и опекуном несовершеннолетнего племянника, совершил хищение его денежных средств.

Мужчина скрыл от уполномоченного органа факт изменения места жительства несовершеннолетнего, прекращения исполнения обязанностей по его воспитанию и продолжил получать положенное подопечному пособие. Достоверно зная, что ему не принадлежат денежные средства, находящиеся на банковском счете, бенефициаром которого является подросток, имея к нему доступ, он обналичил 123 тыс. рублей и потратил их на свои нужды (покупал себе продукты питания, оплачивал жилищно-коммунальные услуги).

Вину в содеянном мужчина признал. В рамках уголовного дела потерпевшая сторона заявила исковые требования о взыскании с обвиняемого суммы причиненного ущерба.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд г. Новокузнецка для рассмотрения по существу, мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба прокуратуры области