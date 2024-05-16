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Прокуратура Рудничного района Кемерово направила в суд уголовное дело по факту незаконной миграции

Прокуратурой Рудничного района Кемерово проведена проверка исполнения требований миграционного законодательства.

Установлено, что в феврале 2024 года к женщине обратилась её знакомая, которая попросила поставить на учёт своего супруга - подданного Королевства Марокко.

Понимая, что жилой дом фактически непригоден для проживания в зимнее время, и достоверно зная, что мужчина не собирается в нем проживать, гражданка подписала заполненный бланк уведомления о его прибытии, тем самым предоставила недостоверные сведения в уполномоченные органы, на основании которых осуществлена постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации.

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации).

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в мировой суд.

За совершенное преступление обвиняемой грозит до 3 лет лишения свободы

 

 

Фото: пресс-служба прокуратуры области

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kuzbassnews.ru
16/05/2024
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