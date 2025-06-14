Прокуратурой Центрального района Кемерово организована проверка по факту падения части металлического ограждения на ребенка

Прокуратурой Центрального района г. Кемерово в результате мониторинга сети «Интернет» выявлена информация о падении части металлического ограждения на набережной р. Томь в районе кемеровского городского сада «Парк Чудес» на малолетнего мальчика. В результате происшествия 3-летний ребенок получил ушибы.

По данному факту прокуратурой района организована проверка исполнения требований законодательства о благоустройстве, в ходе которой действиям (бездействию) ответственных должностных лиц будет дана надлежащая правовая оценка.

По ее результатам будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

Ситуация находится на контроле прокуратуры. Фото: пресс-служба прокуратуры области