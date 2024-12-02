Прокуратурой Центрального района Новокузнецка на постоянной основе осуществляется надзор за исполнением трудового законодательства

По результатам проведенных прокуратурой района в сентябре-октябре 2024 года проверок выявлены нарушения трудового законодательства, в связи с чем прокурором района руководителям организаций внесены представления об устранении нарушений законодательства об охране, оплате труда. По результатам принятых мер прокурорского реагирования восстановлены права работников на безопасные условия труда, погашена задолженность по заработной плате.

Прокуратурой района разъясняется, что согласно статьям 22,136 Трудового кодекса РФ работодатель обязан осуществлять выплату заработной платы не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. Нарушение сроков выплаты заработной платы влечет административную ответственность по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ.

Фото: пресс-служба прокуратуры области