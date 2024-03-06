Пятеро кузбассовцев незаконно получили право на управление самоходными машинами

Ранее прокуратурой г.Мариинска была проведена проверка в сфере безопасности дорожного движения, в ходе которой выявлено несколько мужчин возрастом от 26 до 65 лет, которые в 2018 и 2019 годах успешно сдали экзамены в инспекции Мариинского района Управления гостехнадзора Кузбасса на право управления самоходными машинами. Экзамены были сданы на основании документов о прохождении обучения управлению такими машинами, после чего они предъявили удостоверения трактористов-машинистов (трактористов) различных категорий. Однако выяснилось, что фактически обязательное обучение они не проходили…

Как следует из материалов судебных дел, ранее прокуратурой г.Мариинска была проведена проверка в сфере безопасности дорожного движения, в результате которой были выявлены пятеро мужчин возрастом от 26 до 65 лет, имеющие удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) различных категорий. Эти удостоверения они получили в 2018 и 2019 годах после успешной сдачи экзаменов в инспекции Мариинского района Управления гостехнадзора Кузбасса. А до экзаменов их допустили на основании свидетельств о прохождении обучения управлению самоходными машинами, выданных Мариинским политехническим техникумом. Однако выяснилось, что в техникуме отсутствуют сведения об этих лицах, а свидетельства о прохождении обучения с сериями и номерами, зафиксированные в Управлении гостехнадзора Кузбасса, Мариинский политехнический техникум никогда не выдавал.

Таким образом, эти лица не соответствовали установленным требованиям, так как фактически обучение на право управления самоходными машинами они не проходили, факты прохождения их обучения образовательной организацией в ходе проверки не подтверждены, а свидетельства о прохождении обучения техникумом им не выдавались.

В результате прокурор города Мариинска обратился в суд с требованием признать незаконными выданные якобы Мариинским политехническим техникумом свидетельства о прохождении обучения административными ответчиками, а также прекратить действие их прав на управление самоходными машинами.

В ходе судебных разбирательств отсутствие информации о прохождении обучения этими лицами на право управления самоходными машинами было подтверждено и представителем Мариинского политехнического техникума.

Из всех административных ответчиков один в суд не явился, а трое согласились с исковыми требованиями прокурора.

При этом один мужчина возражал против удовлетворения требований прокурора, пытаясь убедить суд, что он действительно проходил обучение, требуемое для получения права на управление самоходными машинами. Однако доказательств этого суду он не представил.

В итоге требования прокурора были удовлетворены, действия прав пятерых жителей Кузбасса на управление самоходными машинами – прекращены.

Вступившие в законную силу решения суда направлены в Мариинскую инспекцию Управления гостехнадзора Кузбасса для «аннулирования» выданных удостоверений на право управления самоходными машинами.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд