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Работники «Южного Кузбасса» оформили рабочие локации к новому году

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») определила лучших декораторов среди сотрудников. В конкурсе «Праздник к нам приходит!» приняли участие 26 коллективов компании.

«Южный Кузбасс» подвел итоги предновогоднего конкурса на лучшее праздничное оформление рабочих локаций. В течение десяти дней сотрудники подразделений украшали свои кабинеты, цеха и окна подручными материалами.

Согласно условиям, дизайн должен был отразить специфику работы подразделения и содержать элементы корпоративного стиля. Например, работники отдела закупок готовой продукции использовали в оформлении макеты горнотранспортной техники, представители подземной добычи – каски, кусочки угля и изображения вагонеток.

Самыми креативными и творческими признаны представители ремонтных коллективов «Южного Кузбасса». На первом месте – работники ремонтного участка «Сибиргинский» Томусинского автотранспортного управления, соорудившие елку и Дракона из бочек и отработанных автомобильных фильтров. На втором месте – электроремонтный участок департамента ремонта и технического обслуживания, работники которого для создания своего символа года использовали арматуру и сварочные работы. Департамент логистики готовой продукции, украсивший свою елку кусочками угля и игрушечными поездами, занял третье место.

Все участники награждены благодарственными письмами, призеры – дипломами, а победителю вручен приз.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

Экономика
Междуреченск
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kuzbassnews.ru
29/12/2023
Экономика
Междуреченск
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