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Росгвардейцы поделились историями о героизме на патриотическом форуме в Кемерове

В областном центре в школе №36 состоялся городской патриотический форум-ассамблея «Герои Отечества». Мероприятие, посвященное предстоящему Дню защитника Отечества, собрало ветеранов войн и вооруженных конфликтов, а также молодое поколение из школ города для обмена опытом и историями.

Среди почетных гостей были ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Михайлович Терехов, ветераны войск правопорядка Константин Огий и Алексей Савин, а также представители спецподразделений Росгвардии.

Участники форума обсуждали важность сохранения памяти о героях и героическую историю страны. Особое внимание было уделено выставке, организованной курсантами Росгвардии школы 74 при поддержке наставников из ОМОН «Оберег». Ребята рассказали о героях-росгвардейцах, среди которых были погибшие выпускники школы, а также о командире разведывательного взвода отряда специального назначения «Кузбасс» старшем лейтенанте Сергее Цветкове. Экспозиция представляла личные вещи, документы и фотографии героев.

Участники форума подчеркнули значимость подобных встреч для передачи наследия и воспитания патриотизма. В свою очередь, ветеран Великой Отечественной войны отметил, что помнить героев необходимо не только из прошлого, но и наших дней.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
20/02/2024
Общество
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