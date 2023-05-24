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Росгвардейцы помогли вернуть домой потерявшегося 8-летнего кузбассовца

 В Мариинске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе сержантов Сергея Буданаева и Александра Оленича в ходе поиска обнаружили пропавшего ребенка.

В дневное время росгвардейцы получили информацию с приметами пропавшего юного горожанина и приступили к поиску. Спустя время стражи правопорядка обнаружили несовершеннолетнего на одной из городских улиц и установили с ним контакт. Ребенок объяснил, что забыл обратную дорогу и заблудился.

 По предварительным данным, мальчик решил прогуляться, пока его мать расплачивалась за покупки. Когда горожанка обнаружила пропажу сына и не смогла найти его поблизости, она обратилась за помощью к правоохранителям.

 Обеспечив безопасность горожанину, росгвардейцы передали мальчика сотрудникам по делам несовершеннолетних для последующего возвращения родителям.

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Мариинск
kuzbassnews.ru
24/05/2023
Общество
Мариинск
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