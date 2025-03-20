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Росгвардейцы приняли участие в круглом столе по подготовке к «Диктанту Победы»

В штабе общественной поддержки Кузбасса состоялось совещание, посвящённое организации Международного исторического «Диктанта Победы» 2025 года. В обсуждении приняли участие представители МЧС, Министерства образования Кузбасса, Президентского кадетского училища, общественных и политических организаций.

От Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу в круглом столе принял участие капитан Антон Ожиганов. В ходе обсуждения участники рассмотрели вопросы организации диктанта, работы медийных площадок и информирования граждан.

Росгвардия традиционно поддерживает проведение «Диктанта Победы» и активно участвует в мероприятиях, направленных на сохранение исторической памяти. В этом году акция пройдёт 25 апреля в очном и дистанционном форматах, а её главной темой станут события Великой Отечественной войны.

 

 

Фото: Росгвардия 

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kuzbassnews.ru
20/03/2025
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