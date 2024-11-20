Росгвардейцы вручили первые погоны юным кадетам из Юрги

В школе №14 города Юрги прошло торжественное принятие присяги воспитанниками пятого профильного правоохранительного класса. Почётным гостем мероприятия стал представитель юргинского филиала вневедомственной охраны Росгвардии старший сержант Никита Мельцер.

На церемонии присутствовали ветераны и сотрудники органов внутренних дел, педагоги школы, а также родственники юных кадетов. Воспитанники торжественно поклялись с честью носить звание кадета, соблюдать устав и кодекс чести, а также быть достойными гражданами и патриотами своей Родины.

Старший сержант Никита Мельцер вручил пятиклассникам их первые в жизни погоны и пожелал ребятам стать примером для сверстников, проявлять ответственность и упорство в учёбе и в служении Отечеству.

Дружба юргинских росгвардейцев со школьниками продолжается уже многие годы. Сотрудники вневедомственной охраны регулярно организуют для учащихся уроки мужества, знакомят с особенностями службы в подразделении и помогают готовиться к соревнованиям правоохранительной направленности.

Фото: Росгвардия