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Росгвардейцы задержали горожанина, напавшего на сожительницу с чайником

В городе Кемерово сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который мог быть причастен к нападению на сожительницу с чайником.

Вечером росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях в отношении 41-летней местной жительницы. В квартире потерпевшей они задержали 40-летнего кемеровчанина. Женщина была госпитализирована в больницу.

По предварительным данным, мужчина приревновал сожительницу, что стало причиной ссоры. В ходе конфликта он ударил женщину чайником по голове, причинив ей травму. Потерпевшая обратилась за помощью в экстренные службы.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результату которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Следует помнить, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
10/10/2024
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