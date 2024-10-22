Росгвардейцы задержали нарушителя на социально важном объекте

В городе Белово сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 43-летнего мужчину, нарушившего общественный порядок на охраняемом объекте транспортной инфраструктуры.

В вечернее время росгвардейцы оперативно отреагировали на сигнал «тревога» и прибыли на автовокзал, где обнаружили мужчину, конфликтующего с работниками станции. Попытавшись скрыться, нарушитель был задержан.

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и спровоцировал конфликт с персоналом автостанции. Сотрудники Росгвардии пресекли его противоправные действия и передали нарушителя в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Росгвардия напоминает, что социально важные объекты региона находятся под охраной силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

Фото: Росгвардия