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Росгвардейцы задержали новокузнечанина, угрожавшего неизвестному автолюбителю

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, который угрожал водителю автомобиля.

В вечернее время росгвардейцы получили информацию о противоправных действиях в отношении 42-летнего мужчины. На улице Ленина стражи правопорядка пресекли конфликт между двумя водителями и для выяснения обстоятельств задержали 36-летнего местного жителя.

По предварительной информации, на дороге задержанный спровоцировал конфликт с одним из водителей авто. В результате ссоры мужчина начал угрожать оппоненту физической расправой. Мужчина обратился за помощью к правоохранителям, на сигнал которых оперативно прибыл наряд Росгвардии и разрешил конфликт, предотвратив дорожный затор.

Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан на месте сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
30/01/2024
Происшествия
Новокузнецк
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