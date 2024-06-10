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Росгвардейцы защитили новокузнечанина от агрессивной приятельницы с щипцами

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пришел на помощь к местному жителю, который подвергся нападению со стороны агрессивной гостьи. 

В ночное время росгвардейцы прибыли в один из многоквартирных домов на сигнал о совершении противоправных действий в отношении 35-летнего мужчины. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили заявителя со следами телесных повреждений, а также задержали предполагаемую виновницу, которой оказался 31-летняя новокузнечанка.

По предварительным данным, во время совместного употребления спиртных напитков между заявителем и задержанной возник конфликт. В ходе ссоры женщина нанесла мужчине  телесные повреждения рук с помощью щипцов от кальяна. В результате пострадавший обратился в правоохранительные органы.

Для дальнейшего разбирательства предполагаемую виновницу росгвардейцы передали сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результату которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Росгвардия подчеркивает эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
10/06/2024
Происшествия
Новокузнецк
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