Росгвардия в Кузбассе принимает меры по усилению безопасности объектов ТЭК

В 2024 году в связи с угрозами, связанными с применением беспилотных летательных аппаратов, были предприняты меры по актуализации паспортов безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК). В рамках этих мероприятий сотрудники государственного контроля (надзора) Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу направили 108 предостережений руководителям предприятий с рекомендацией провести актуализацию паспортов безопасности с учетом новых угроз.

На данный момент получено пятнадцать актуализированных паспорта безопасности объектов ТЭК. Также от 58 руководителей предприятий поступили ответы о создании межведомственных комиссий, которые будут проводить обследования для выявления уязвимостей, оценки эффективности систем физической защиты и дальнейшей актуализации паспортов.

В результате плановых проверок объектов ТЭК за нарушения законодательства к ответственности были привлечены 19 юридических лиц. Составлено 19 протоколов об административных правонарушениях, связанных с непроведением актуализации паспортов безопасности. Кроме того, по результатам внеплановых проверок за неисполнение предписаний и отсутствие актуализации паспортов было составлено 7 административных протоколов.

В подразделении государственного контроля Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу отмечают, что не все руководители объектов ТЭК в полной мере осознают риски постороннего вмешательства и оценивают потенциальные угрозы. В отношении таких руководителей Росгвардия планирует применять дополнительные меры правового воздействия для повышения уровня безопасности критически важной инфраструктуры региона. В настоящее время в органы прокуратуры направлены материалы по 50 предприятиям для принятия соответствующих мер прокурорского реагирования.

Фото: Росгвардия