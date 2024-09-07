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Росгвардия в Кузбассе проводит комплекс мероприятий ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом и экстремизмом Управление Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу организовало ряд мероприятий, направленных на повышение осведомленности и профессиональной подготовки личного состава.

Одним из мероприятий стало занятие с приглашенным спикером, кандидатом политических наук Иваном Скорняковым, представляющим Российское общество «Знание». В ходе лекции он подробно рассказал о современных подходах к противодействию идеологии экстремизма и терроризма, поделился аналитическими данными и предложил методы борьбы с этими угрозами.

В дополнение к образовательным мероприятиям для сотрудников и военнослужащих росгвардейцы планируют встречи с учащимися школ и других образовательных учреждений региона. На этих встречах они расскажут о своем опыте борьбы с терроризмом и поделятся знаниями о важности профилактики экстремистских проявлений.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
07/09/2024
Общество
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