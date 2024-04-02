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РУСАЛ и правительство Кузбасса подписали Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2024 год

В соответствии с Соглашением, в 2024 году РУСАЛ вновь выделяет средства на финансирование благоустройства и реализацию социальных программ на территории Новокузнецка, в частности, на объектах в Кузнецком и Орджоникидзевском районах.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев считает, что создание комфортных условий для людей: благоустройство территории, наличие мест отдыха, качество дорог, транспорта, жилья и среды вокруг него – одно из приоритетных направлений в развитии региона.  Очень приветствуется социальная ответственность и вовлеченность крупного бизнеса в решение актуальных задач городов присутствия.

В Орджоникидзевском районе РУСАЛ профинансирует вторую очередь благоустройства парка, прилегающего к ДК им. Маяковского, строительство парка «40 лет Победы», благоустройство сквера Братьев Гаденовых, изготовление и установку сцены в парке ДК им. XIX Партсъезда, вторую очередь строительства линии уличного освещения от переулка Телецкий до светофора на улице Толбухина.

Продолжатся ремонтные работы и в образовательных учреждениях. В частности, на средства РУСАЛа в школе №50 отремонтируют многофункциональную спортивную площадку, в гимназии №10 реконструируют сквер Выпускников и обустроят площадки для досуга, занятий спортом и отдыха, а также установят детскую спортивную площадку. Отремонтируют кровлю в школе №64, заменят оконные блоки в учебных кабинетах в школах№29 и №60, а также отремонтируют кровлю спортивного зала Дома творчества «Вектор».

- Соглашения между правительством Кузбасса и компанией РУСАЛ, направленные на улучшение качества жизни в регионе, подписываются с 2008 года. За это время суммарный объем наших социальных инвестиций превысил 1 млрд рублей, - пояснил управляющий директор НкАЗа Вячеслав Марков.

Напомним, что традиции благоустройства городов ответственности РУСАЛа были заложены много лет назад основателем алюминиевой компании Олегом Дерипаска. Только в 2023 году в рамках соглашения с РУСАЛом в Кузнецком районе были отремонтированы тротуары на улицах Обнорского и Бугарева, проведен ремонт фасада школы №53 и территории гимназии №10. Заменено уличное освещение в парке, прилегающем к ДК им. Маяковского и на территории школы №38.

 

Фото: ДСО и РОВ НкАЗа

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02/04/2024
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