РУСАЛ и Правительство Кузбасса подписали Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2023 год

В соответствии с Соглашением, в 2023 году РУСАЛ профинансирует благоустройство Кузнецкого и Орджоникидзевского районов Новокузнецка.

На средства РУСАЛа будут продолжены работы по благоустройству сквера 100-летия комсомола Кузнецка. Также будет заменено асфальтовое покрытие пешеходных тротуаров по улицам Обнорского и Бугарева.

Продолжатся ремонтные работы и в образовательных учреждениях. В частности, на средства РУСАЛа благоустроят прилегающие территории, отремонтируют фасады в школе №10 и в специальной школе №53. Кроме того, в школе №10 отремонтируют стадион, освещение и прилегающую дорогу с парковочными карманами. В школе-интернате №38 обустроят освещение пришкольной территории.

Не останутся без внимания алюминщиков и парки. В этом году будут благоустроены территории парков возле ДК им. Маяковского и ДК им XIX партсъезда в Орджоникидзевском районе.

- Соглашения между Правительством Кузбасса и компанией РУСАЛ, направленные на улучшение качества жизни в регионе, подписываются с 2008 года. За это время суммарный объем наших социальных инвестиций превысил 1 млрд рублей. Ежегодно на средства РУСАЛа в Новокузнецке реконструируется от 10 до 15 объектов социальной инфраструктуры, - пояснил управляющий директор НкАЗа Вячеслав Марков.

Традиции благоустройства городов ответственности РУСАЛа были заложены много лет назад основателем алюминиевой компании Олегом Дерипаска.

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа