Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

РУСАЛ и Правительство Кузбасса подписали Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2023 год

В соответствии с Соглашением, в 2023 году РУСАЛ профинансирует благоустройство Кузнецкого и Орджоникидзевского районов Новокузнецка.

На средства РУСАЛа будут продолжены работы по благоустройству сквера 100-летия комсомола Кузнецка. Также будет заменено асфальтовое покрытие пешеходных тротуаров по улицам Обнорского и Бугарева.

Продолжатся ремонтные работы и в образовательных учреждениях. В частности, на средства РУСАЛа благоустроят прилегающие территории, отремонтируют фасады в школе №10 и в специальной школе №53. Кроме того, в школе №10 отремонтируют стадион, освещение и прилегающую дорогу с парковочными карманами. В школе-интернате №38 обустроят освещение пришкольной территории.

Не останутся без внимания алюминщиков и парки. В этом году будут благоустроены территории парков возле ДК им. Маяковского и ДК им XIX партсъезда в Орджоникидзевском районе.

- Соглашения между Правительством Кузбасса и компанией РУСАЛ, направленные на улучшение качества жизни в регионе, подписываются с 2008 года. За это время суммарный объем наших социальных инвестиций превысил 1 млрд рублей. Ежегодно на средства РУСАЛа в Новокузнецке реконструируется от 10 до 15 объектов социальной инфраструктуры, - пояснил управляющий директор НкАЗа Вячеслав Марков.

Традиции благоустройства городов ответственности РУСАЛа были заложены много лет назад основателем алюминиевой компании Олегом Дерипаска.

 

 

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа

Общество
Политика
Экономика
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
03/05/2023
Общество
Политика
Экономика
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus