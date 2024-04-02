С 1 апреля в Кузбассе, как и по всей стране, социальные пенсии увеличены на 7,5 %

С 1 апреля в Кузбассе, как и по всей стране, социальные пенсии увеличиваются на 7,5 %.

Что это значит, скольких кузбассовцев затронет это повышение, мы попросили рассказать Людмилу Бабичук, управляющего Отделением Социального фонда России по Кемеровской области-Кузбассу.

- Людмила Дмитриевна, кто будет получать с 1 апреля повышенную пенсию?

- Это, в большинстве, получатели социальной пенсии. Социальную пенсию получают те, кто не приобрёл права на страховую пенсию по старости. Также она назначается круглым сиротам, инвалидам, детям-инвалидам, а также тем, кто потерял кормильца. Социальная пенсия по инвалидности выплачивается гражданам независимо от возраста, ее размер зависит от группы инвалидности и регионального коэффициента.

Апрельская индексация касается также военнослужащих, получающих пенсии по государственному пенсионному обеспечению, участников Великой Отечественной войны, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пострадавших от радиации, нетрудоспособных членов семьи погибших или умерших военнослужащих или чернобыльцев, граждан, пребывавших в добровольческих формированиях.

Такая индексация 1 апреля происходит каждый год.

- Сколько кузбассовцев почувствуют это повышение, и о каких суммах идет речь?

- В Кемеровской области повышение затронет 100 тыс. чел., из них 98 тыс. - получатели социальной пенсии.

Средний размер социальной пенсии в Кузбассе после индексации составит 15 081 руб. (в среднем увеличение на 1052 руб.)

Например, для ребенка-инвалида достигнет 23 992 руб.

- А чем отличается социальная пенсия от страховой пенсии по старости?

- Напомним, что социальная пенсия – это один из видов пенсий в России, наряду со страховой и накопительной.

Социальная пенсия по старости назначается, когда человек в силу жизненных обстоятельств не приобрел для назначения страховой пенсии необходимый страховой стаж и пенсионные коэффициенты (в 2024 г. для назначения страховой пенсии требуемый стаж – 15 лет, количество пенсионных коэффициентов – не менее 28,2)

Мужчины имеют право на назначение социальной пенсии по старости в 70 лет, женщины – в 65 лет.

Однако, в переходный период (с 2019 г. по 2023 г.) возраст, по достижении которого назначается социальная пенсия по старости повышается поэтапно, с шагом в один год, для мужчин с 65 до 70 лет и для женщин с 60 до 65 лет.

Это означает, что в 2024 году предусмотрен выход на социальную пенсию по старости для мужчин 1956 года рождения по достижении возраста 68 лет, и для женщин 1961 года рождения по достижении возраста 63 лет.

Обращаем внимание, что для реализации права на социальную пенсию по старости, помимо достижения соответствующего возраста, необходимо наличие регистрации по месту жительства на территории РФ, а также отсутствия факта работы в период выплаты данного вида пенсии. Иностранным гражданам право на социальную пенсию может быть предоставлено только при условии постоянного проживания в РФ в течение 15 лет.

- Повлияет ли апрельская индексация на размер дополнительного материального обеспечения (ДМО), установленного лицу, награжденному орденом «За заслуги перед Отечеством» 1 степени?

- Да, размеры дополнительного материального обеспечения граждан РФ за выдающиеся достижения и особые заслуги перед РФ, предусмотренные Федеральным законом от 04.03.2002 № 21-ФЗ, также будут проиндексированы с 1 апреля на 7,5 %.

Размер ДМО увеличится в зависимости от категории получателя от 1341,25 руб. до 2226,47 руб.

Так у пенсионера, награжденного орденом «Зазаслуги перед Отечеством» 1 степени, размер такого увеличения составит 2226,47 руб.

ДМО получают и лица, награжденные тремя орденами Мужества и / или «За личное мужество»- за такие награды выплата появилась в 2022 году. С 01.04.2024 ДМО стала 25376,44 руб. – увеличение на 1770,45 руб.

- У получателя государственной пенсии по инвалидности вследствие военной травмы 2 группы имеется иждивенец (несовершеннолетний ребенок), с учетом которого определен размер его пенсии. Подлежит ли индексации с 1 апреля надбавка на этого иждивенца?

- Индексации подлежит вся сумма пенсии, в том числе повышение на иждивенца.

Размер государственной пенсии по инвалидности вследствие военной травмы 2 группы у получателя, на иждивении которого находится один нетрудоспособный член семьи, с 1 апреля 2024 года равен – 33322,61 руб. (увеличение на 2324,86 руб.), в том числе 8330,66 руб. - это размер надбавки на одного иждивенца.

Фото: ОСФР