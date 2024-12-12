С 2025 года возобновляется индексация пенсий для работающих пенсионеров

Одна из самых актуальных тем сейчас – это возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам. Закон, который подписал президент Владимир Путин 8 июля этого года и который начнет действовать с 1 января 2025 года, подразумевает, что пенсии работающих пенсионеров будут ежегодно повышаться на уровень инфляции предыдущего года.

Индексация страховых пенсий с 1 января 2025 года составит 7,3%. Однако в бюджете заложены средства на дополнительную индексацию, если фактическая инфляция за 2024 год окажется выше прогноза. В Кемеровской области прибавку получат более 690 тысяч пенсионеров.

Подробнее мы попросили рассказать Людмилу Бабичук, управляющего Отделением Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу.

- Людмила Дмитриевна, кому будут увеличены пенсии с 1 января, и каким будет средний размер пенсии в Кузбассе?

- С 1 января 2025 года будет произведена индексация страховых пенсий. Их в Кузбассе получают свыше 690 тысяч жителей. После индексации средний размер страховой пенсии увеличится на 1617 рублей и составит 23769 рублей. Отмечу, что величина прибавки у каждого конечно будет своя, она зависит от размера пенсии, который был до индексации.

Индексация, как и раньше, будет произведена в автоматическом режиме, то есть обращаться пенсионерам никуда не нужно, Отделение СФР по Кузбассу всё сделает самостоятельно.

- Сколько кузбассовцев-пенсионеров продолжают трудиться?

Работающих пенсионеров в Кемеровской области более 100 тысяч. Это 14 процентов от общего числа получателей страховых пенсий по старости, то есть каждый седьмой пенсионер у нас – экономически активный.

- Как будет индексироваться пенсия работающим пенсионерам? На таких же условиях, как неработающим?

- Индексация пенсий работающим пенсионерам производится ежегодно. Но с 2016 года пенсия в увеличенном размере выплачивается только после прекращения трудовой деятельности.

Порядок индексации одинаковый для работающих и неработающих пенсионеров. Отличие для работающих пенсионеров лишь в том, что выплачиваться прибавка будет к получаемому размеру пенсии.

- Давайте приведем пример индексации пенсии для работающих пенсионеров.

- Давайте. Размер пенсии на лицевом счёте пенсионера с учётом всех индексаций составляет, например, 25000 рублей. Так как он является работающим, то выплата ему несколько лет производится без индексации – например, 18000 рублей. С 1 января, в результате индексации на 7,3 процента, ему добавят к пенсии 1825 рублей. То есть проиндексирована будет не та выплата, которую он получает, а которая отражена на лицевом счёте. Размер выплаты с января 2025 года составит 19825 рублей. Когда пенсионер уволится, выплата станет такой же, как у неработающего. Например, если он уволится в январе 2025 года, то с февраля будет получать 26825 рублей.

- Когда региональное Отделение СФР начинает выплачивать пенсию в увеличенном размере?

Пенсия индексируется на следующий месяц после увольнения. А выплачивается в новом размере на второй месяц. Например, пенсионер уволится в январе 2025 года. В феврале принимается решение о выплате увеличенного размера пенсии, а в марте пенсионер получит выплату в полном размере и доплату между прежним и новым размером пенсии за февраль. Напомню: перерасчёт производится автоматически, подавать заявление не нужно.

- Как можно самостоятельно получить информацию о сумме пенсии с начисленной индексацией?

На портале госуслуг можно самостоятельно взять справку «О назначенных пенсиях и социальных выплатах», она формируется сразу же. В ней будет отражен размер пенсии, получаемой в настоящее время, а также сумма выплаты после увольнения с работы. Такую справку можно получить и в любой клиентской службе Отделения Социального фонда по Кузбассу или в МФЦ.

- Получить сведения об индексированной пенсии можно и по телефону контакт-центра 8-800-100-00-01, если у вас установлено кодовое слово. Нужно будет назвать это кодовое слово, СНИЛС и паспортные данные оператору, чтобы он дал вам персональную консультацию.

- Будет ли теперь 1 августа производиться корректировка пенсии работающим пенсионерам?

- Да, корректировка остается. С 1 августа 2025 года Отделение Социального фонда по Кемеровской области беззаявительно сделает перерасчёт страховых пенсий тем кузбассовцам, которые работали в 2024 году. Корректировка выплат коснётся всех получателей страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых в этом году работодатели уплачивали страховые взносы.

При традиционной индексации размер пенсии повышается на фиксированный коэффициент. В отличие от нее августовский перерасчёт зависит от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше будет увеличение пенсии. Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента. Августовский перерасчёт, как и все плановые повышения пенсий, происходит автоматически, пенсионерам не нужно никуда обращаться.

Фото: ОСФР