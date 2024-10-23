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С начала 2024 года более тонны вяленой рыбопродукции экспортировано из Новосибирской области в ОАЭ под контролем Россельхознадзора

В 2024 году в Новосибирске специалисты Россельхознадзора впервые начали оформлять документы на экспорт сушено-вяленой рыбной продукции в Объединенные Арабские Эмираты. Так, в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями Евразийского экономического союза и ветеринарными требованиями ОАЭ с марта по сентябрь отгружено 1 006 т в ассортименте (чипсы, слайсы и соломка из горбуши). Производителем является одно из рыбоперерабатывающих предприятий региона, прошедшее в ноябре 2023 года обследование на соответствие требований ОАЭ и аттестованное Россельхознадзором.

Транспортировка трех партий осуществлялась авиационным транспортом и в каждом случае сопровождалась согласованным ветеринарным сертификатом, оформляемым на морские/пресноводные дикие/ сельскохозяйственные животные (рыба, двустворчатые моллюски, ракообразные и иглокожие) и продукты их переработки, предназначенные для потребления человеком и экспортируемые из Российской Федерации в Объединенные Арабские Эмираты.

Стоит отметить, что в текущем году в номенклатуру продукции, экспортированной в Объединенные Арабские Эмираты под контролем Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора, вошли также пищевые добавки и готовые изделия (0,1 т) и картонные коробки (1 920 шт.) из Новосибирской области, кедровый орех (3 т) и образцы деревянной черепицы (0,74 куб. м) из Томской области, пшеничная мука (0,046 т) из Кемеровской области — Кузбасса.

Общество
kuzbassnews.ru
23/10/2024
Общество
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