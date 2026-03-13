С начала 2026 года под контролем Россельхознадзора на территорию Кузбасса ввезено 763 т плодоовощной продукции

За первые 2 месяца 2026 года на территорию Кузбасса поступило 763 т плодоовощной продукции, прошедшей процедуру фитосанитарного контроля в Россельхознадзоре.

Объем продукции растительного происхождения, относящейся к высокому фитосанитарному риску, был ввезен автотранспортом из Республики Казахстан. Для ввоза в Кузбасс российско-казахстанскую границу прошли партии с луком репчатым (557 т), томатами (112 т), огурцами (51 т), яблоками (37 т) и тыквой (6 т).

По результатам лабораторных исследований, проведенных специалистами Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» в отношении каждой партии подконтрольной Россельхознадзору продукции, карантинные объекты не обнаружены.

В результате на весь объем плодоовощной продукции оформлено 44 акта карантинного фитосанитарного контроля, а, следовательно, разрешена дальнейшая реализация на территории Кемеровской области — Кузбасса.