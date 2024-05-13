Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Социальный фонд в Кузбассе в 2024 году назначил единое пособие родителям 82 тысяч детей

Всего в области единое пособие получают родители более 167 тысяч детей. С начала 2024 года Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу назначило данную меру поддержки родителям 82 тысяч детей. На единое пособие имеют право семьи со среднедушевым доходом меньше регионального прожиточного минимума на душу населения (14062 рубля в Кемеровской области в 2024 году).

Для получения выплаты дети и родители должны быть гражданами РФ и постоянно проживать в России. Для оформления единого пособия необходимо подать заявление через портал госуслуг. Также обратиться за пособием можно в клиентскую службу ОСФР или МФЦ.

Период для расчета среднедушевого дохода – 12 месяцев, он заканчивается за месяц до подачи заявления. Например, если заявление вы подаете в мае, то для расчета берется период с апреля 2023 года по март 2024-го. Размер единого пособия равен 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка (соответственно, 6922, 10383 и 13844 рубля в 2024 году).

«При оформлении пособия региональное Отделение СФР проводит комплексную оценку доходов и имущества семьи, учитывается также занятость родителей или уважительные причины для ее отсутствия. Большинство сведений Отделение фонда получает в рамках межведомственного взаимодействия», – отметила управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам регионального контакт-центра ОСФР: 8-800-200-10-02.

 

Изображение от freepik

Общество
kuzbassnews.ru
13/05/2024
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus