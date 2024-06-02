Студенты из Кузбасса представили свои социальные инициативы на молодежном форуме в Татарстане

В университете Иннополис для участия в трехдневном итоговом форуме федеральной программы Российского союза молодежи «Пространство развития» для среднего профессионального образования собрались более 450 студентов из 40 регионов России.

Ребята поделились результатами своих инициатив и расширили знания в сфере социального проектирования. Участники команд «Экознайка» и «В точке притяжения» Тяжинского агропромышленного техникума провели глубокий анализ своих проектов, направленных на улучшение жизни в поселениях и развитие образовательных учреждений. Ребята сделали вывод, что даже небольшие усилия по изменению облика малых городов очень важны.

Затем участники форума выбрали интересующие их тематические образовательные блоки. Студентки ТАПТ Екатерина Ермакова, Людмила Горбенко, Ангелина Коваль и Виктория Костюнина выбрали тему «Командообразование», а Кристина Лапицкая остановилась на теме «Социальное проектирование».

Затем команды представили свои идеи на ярмарке проектов. Признание и поддержка разработок студентов Тяжинского агропромышленного техникума стали ярким подтверждением значимости их инициатив. Также для них организовали экскурсию по Казани. Ребята посетили мечеть Кул-Шариф, Казанский кремль и другие достопримечательности города.

На церемонии закрытия форума 18 победителей грантового конкурса Росмолодежи получили финансирование на реализацию проектов на общую сумму более 6 млн рублей.

Педагог дополнительного образования, наставник команд «Экознайка» и «В точке притяжения» Тяжинского агропромышленного техникума Дарья Александровна Бабич отметила, что для студентов участие в форуме стало очередной точкой роста: «Это незабываемый опыт, позволяющий расширить горизонты, получить новые знания и заручиться поддержкой единомышленников. Лично меня заинтересовал блок «Медиа и пиар». Убеждена, что результаты форума послужат мощнейшим стимулом для дальнейшей плодотворной работы наших команд и успешной реализации социальных идей ребят».