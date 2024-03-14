Судом назначено административное наказание в виде приостановления деятельности по эксплуатации технических устройств угольного разреза на срок 90 суток
Государственным инспектором Ростехнадзора в отношении АО УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Кедровский угольный разрез» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.1 ч. 1 КРФобАП.
Согласно протоколу об административном правонарушении АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» при проведении мероприятия по контролю (надзору) на основании поступившего от АО «УК «Кузбассразрезуголь» извещения о несчастном случае, произошедшим с машинистом установок обогащения и брикетирования на опасном производственном объекте.
Были выявлены множественные нарушения требований промышленной безопасности, которые могут привести к травмированию работников, и несут угрозу их жизни и здоровью.
Допускаемые нарушения требований промышленной безопасности привели к изменению технологических решений при классификации продукции, несоответствию проектной документации.
При ведении зачистки от налипшего материала произошёл тяжелый несчастный случай с 60-летней машинисткой установок обогащения.
СудомАО УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Кедровский угольный разрез» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.1 ч. 1 КРФобАП, и назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации технических устройств АО «УК Кузбассразрезуголь» на срок 90 суток.
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Официальный представитель
Кемеровского районного суда
Кемеровской области
Дмитрий Бакальчук
Фото: Кемеровский районный суд